У Латвії розпочали збір коштів на Bayraktar для України

Про це повідомляє інтернет-портал Балтії Delfi.
Одним з ініціатором збору коштів став музикант Ралфс Ейландс: на розміщеному в інтернеті відео він повідомив, що кожен житель Латвії має можливість довести свою підтримку Україні, а також за допомогою рук українців “передати привіт російським окупантам”.
Як зазначено в описі ініціативи на Ziedot.lv, “Bayraktar TB2” є дистанційно керованим бойовим безпілотним літальним апаратом або безпілотником виробництва Туреччини. Латвія – не перша країна, громадяни якої вирішили висловити свою підтримку Україні, збираючи пожертвування на цей дрон. Подібні акції вже проводилися, наприклад, у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.
Ініціативу запустили у вівторок, 16 серпня. Загалом на “латвійський Bayraktar” необхідно зібрати 5 мільйонів євро. У перші години ініціативи близько 200 осіб пожертвували 7000 євро.
Станом на час публікації новини зібрано вже 88 526 євро.
- Турецький виробник Bayraktar зареєструвався в Україні. Компанія Baykar вже придбала земельну ділянку для будівництва.
- В Україні можуть запустити завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar наприкінці 2023 року.
- Турецька військова компанія Bayrak Makina презентувала новий бойовий безпілотний літаючий апарат (БПЛА). Техніку з українським двигуном назвали Kızılelma (“червоне яблуко”).