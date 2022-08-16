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15 серпня

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У Латвії розпочали збір коштів на Bayraktar для України

У Латвії розпочалося збирання коштів на придбання для потреб Збройних сил України безпілотного літального бойового апарату Bayraktar.

Вівторок, 16 серпня 2022, 11:44
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Про це повідомляє інтернет-портал Балтії Delfi.

Одним з ініціатором збору коштів став музикант Ралфс Ейландс: на розміщеному в інтернеті відео він повідомив, що кожен житель Латвії має можливість довести свою підтримку Україні, а також за допомогою рук українців “передати привіт російським окупантам”.

Як зазначено в описі ініціативи на Ziedot.lv, “Bayraktar TB2” є дистанційно керованим бойовим безпілотним літальним апаратом або безпілотником виробництва Туреччини. Латвія – не перша країна, громадяни якої вирішили висловити свою підтримку Україні, збираючи пожертвування на цей дрон. Подібні акції вже проводилися, наприклад, у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.

Ініціативу запустили у вівторок, 16 серпня. Загалом на “латвійський Bayraktar” необхідно зібрати 5 мільйонів євро. У перші години ініціативи близько 200 осіб пожертвували 7000 євро.

Станом на час публікації новини зібрано вже 88 526 євро.

Теги: Bayraktar TB2, Байрактар, війна, Латвія, російська агресія, російсько-українська війна

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