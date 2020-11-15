Про це повідомила міністр охорони здоров’я республіки Ілзе Вінькеле, повідомляє Mixnews.lv.
За словами Вінькеле, найдовше збережуться обмеження саме на масові заходи – на кількість учасників і спосіб проведення. Вже зараз з упевненістю можна сказати, що в цьому році Різдво і Новий рік будуть святкуватися в сімейному колі і тихо.
Хоча є підстави сподіватися, що за чотири тижні вдасться стабілізувати і зменшити захворюваність, обмеження і заходи безпеки нікуди не зникнуть.
“Така, на жаль, буде нова реальність”, – сказала міністр.
Як повідомлялося, надзвичайна ситуація для обмеження поширення COVID-19 введена в Латвії до 6 грудня.
- Міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрук дозволив двом місцевим Санта Клаусам – Сінтерклаасу і Пер-Ноелю – не йти на 10-денний карантин після прибуття до Бельгії, щоб вони встигли роздати дітям новорічні подарунки.