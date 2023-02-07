У латвійському місті Марупе спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів Edge Autonomy.

Про це інформує Delfi.

Внаслідок масштабної пожежі утворилося сильне задимлення. Місцевих мешканців закликають закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію.

За даними видання, у компанії Edge Autonomy підтвердили, що горить їхнє виробництво, проте надати детальну інформацію у компанії відмовилися. Заступник директора Edge Autonomy Яніс Вілманіс повідомив, що пожежа завдала великих збитків, проте точні її масштаби наразі невідомі.

Повідомлення про пожежу надійшло о 15:14. На місці рятувальники констатували, що будівля горить відкритим вогнем, який швидко поширюється.

За інформацією Delfi, на місці працюють 50 пожежників, задіяно дев’ять автоцистерн, три автодрабини, а також команда рятувальників з ризького аеропорту з єдиною в Латвії автоцистерною місткістю 35 тонн води.

Зазначимо, що у межах першої черги будівельних робіт на латвійсько-білоруському кордоні з серпня 2022 року до кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі.

Загалом проєкт передбачає будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю протяжністю 173 км. Першу ділянку, протяжністю 85,8 км, буде завершено до весни цього року, а другу, протяжністю 63,9 км – до весни 2024 року. Паралельно з реалізацією перших двох черг будівництва розробляється технічна специфікація для третьої черги.