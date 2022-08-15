Про це повідомляє пресслужба латвійського МЗС.
Уряд країни 7 березня 2022 року вирішив поновити програму державної підтримки реабілітації військовослужбовців, які постраждали в Україні, та виділив 280 000 євро на реабілітацію військовослужбовців.
Відбір українських пацієнтів, їх транспортування до Латвії та надання реабілітаційних послуг у Національному реабілітаційному центрі “Вайварі” координує МЗС у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством добробуту та за підтримки Міністерства оборони. Проводячи реабілітацію важкопоранених українських воїнів, фахівці Національного реабілітаційного центру “Вайварі” використовуватимуть свої професійні навички та технологічні можливості, щоб зменшити наслідки поранень та допомогти пацієнтам повернутися у суспільство.
Надання медичної допомоги постраждалим під час бойових дій на сході України було розпочато ще у 2014 році. До 2019 року Латвія забезпечила лікування 58 постраждалих в Україні в медзакладах Латвії.
- Раніше повідомлялося, що президент Латвії Егіл Левітс заявив, що підтримує ініціативу позбавлення громадянства тих осіб, які підтримують повномасштабну війну Росії проти України. За його словами, бути нейтральним у тій ситуації, яка складалась – неможливо.
- Ще у березні перша леді України Олена Зеленська заявила, що українці потребують психологічної реабілітації після того, що пережили в окупації та на фронті.
- Латвія долучилася до справи України проти РФ у Міжнародному суді ООН. Країна подала до Секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти РФ).