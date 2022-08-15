15 серпня 2022 року відновлюється програма реабілітації поранених українських військових, яку координує Міністерство закордонних справ Латвії. У національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 12 українських військових розпочнуть тритижневий курс лікування , аби відновитися після важких поранень, отриманих під час захисту України від нападу збройних сил РФ.

Про це повідомляє пресслужба латвійського МЗС.

Уряд країни 7 березня 2022 року вирішив поновити програму державної підтримки реабілітації військовослужбовців, які постраждали в Україні, та виділив 280 000 євро на реабілітацію військовослужбовців.

Відбір українських пацієнтів, їх транспортування до Латвії та надання реабілітаційних послуг у Національному реабілітаційному центрі “Вайварі” координує МЗС у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством добробуту та за підтримки Міністерства оборони. Проводячи реабілітацію важкопоранених українських воїнів, фахівці Національного реабілітаційного центру “Вайварі” використовуватимуть свої професійні навички та технологічні можливості, щоб зменшити наслідки поранень та допомогти пацієнтам повернутися у суспільство.

Надання медичної допомоги постраждалим під час бойових дій на сході України було розпочато ще у 2014 році. До 2019 року Латвія забезпечила лікування 58 постраждалих в Україні в медзакладах Латвії.