У Латвії виділили 4 млн євро на навчання українських переселенців латиській мові

У Латвії ухвалили рішення щодо фінансування навчання українських переселенців латиській мові. Для цього уряд виділив понад 4 млн євро.

Про це повідомляє портал Delfi.

У Латвії цього року планують прийняти 40 000 українських цивільних осіб. Очікується, що з них 65% або 26 000 будуть дорослі.

У Мінкульті наголосили, що все більше осіб хочуть залучатися до працевлаштування. Для забезпечення ширших можливостей для роботи, а також для сприяння соціально-економічній інтеграції людей у латвійське суспільство необхідне знання латиської мови.

Програма покликана популяризувати використання латиської мови серед громадян України. Це відбуватиметься шляхом надання безоплатних уроків латиської мови, починаючи з рівня володіння мовою А1, для повнолітніх громадян України, зокрема неповнолітніх громадян України із середньою освітою.

Курси планують фінансувати до 31 грудня цього року. На реалізацію проєктів програми, адміністрованої Фондом інтеграції суспільства (SIF), виділено 3 990 400 євро, а на адміністрування програми – ще 39 436 євро.

Програма “Уроки латиської мови для громадян України” фінансується з державного бюджету з 2022 року. Уроки латиської мови відвідали загалом 3507 осіб (2249 осіб успішно освоїли рівень володіння мовою А1, 350 осіб – рівень А2).