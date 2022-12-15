У Латвії випустили в обіг срібну колекційну монету, присвячену Україні. На її зворотній частині номіналом у п'ять євро написано "воля".

Про це повідомили на офіційному сайті латвійського регулятора.

15 грудня монету випустив в обіг Центральний банк Латвії (Latvijas Banka). Монета має не тільки символічне, а й практичне значення. Latvijas Banka робитиме пожертви на підтримку України. Доходи, які будуть отримувати від кожної проданої монети, буде передано Україні.

“Отже, придбання цієї монети надасть не лише моральну, а й матеріальну підтримку (Україні, – ред.)”, – зазначила пресслужба латвійського Центробанку.

До виконання дизайну монету залучили українських художників. На запрошення Latvijas Banka у конкурсі взяли участь Катерина Білоброва, Микита Кадан, Сергій Майдуков, Роман Мінін та Ганна Звягінцева. Було обрано дизайн, запропонований Майдуковим.

“Характер усіх поданих на конкурс робіт був глибоко емоційним та особистим. З 16 грудня роботи всіх художників буде виставлено у фоє головної будівлі Latvijas Banka, де їх зможе побачити кожен охочий”, – поділилися у банку.

Центробанк Латвії заздалегідь подякував усім, хто підтримає Україну, придбавши колекційну монету.

“Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року змінило перебіг світової історії і глибоко вразило всіх нас. Україна й далі бореться за свою свободу, а також за цінності західної цивілізації, а отже, і за наші цінності. Монета є нагадуванням про те, що не можна втомлюватися і терпіти те, що відбувається в Україні. Свобода України – це спільна відповідальність”, – йдеться у повідомленні Latvijas Banka.