Сьогодні, 22 червня, Сейм Латвії в остаточному, третьому читанні ухвалив поправки до закону "Про передвиборчу агітацію", що передбачають заборону на передвиборчу агітацію російською мовою.

Джерело: Delfi.

За ухвалення поправок проголосували 53 депутати, проти виступили 10, а 23 парламентарі утрималися.

“Використання державної мови поширюватиметься лише на оплачену передвиборчу агітацію та агітаційні матеріали, у такий спосіб партії, кандидати в депутати зможуть спілкуватися особисто зі своїми виборцями й іншою мовою”, – повідомила голова Комісії з державного управління та самоврядування Дайга Мієріня.

Поправки передбачають, що державною мовою мають бути ті агітаційні матеріали, що розміщуються в телепрограмах і радіопередачах електронних ЗМІ, на відкритих і закритих майданчиках громадського користування, у періодичних виданнях, бюлетенях, книгах та інших виданнях, підготовлених поліграфічними технологіями.

Також очікується, що оплачена політична реклама в інтернеті має бути латиською мовою.

Крім того, встановлено, що в період передвиборчої агітації перед виборами до Європейського парламенту і муніципальними виборами ці агітаційні матеріали можуть містити переклад офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу. У таких випадках використання державної мови ні у візуальних, ні в аудіоматеріалах не може бути меншим за зміст іноземною мовою.

Стежити за порушеннями у використанні державної мови в передвиборчій агітації буде Центр державної мови.

Поправки були ініційовані для зміцнення позицій латиської мови у сфері передвиборчої агітації – у передачах у ЗМІ, у приміщеннях громадського користування, газетах та журналах.