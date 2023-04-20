Сьогодні, 20 квітня, Сейм Латвії у терміновому порядку ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня".

Про це повідомляє Delfi.

Відтак у Латвії 9 травня заборонено будь-які публічні заходи, окрім тих, що пов’язані з Днем Європи.

Раніше передбачалося, що Сейм ухвалить рішення, згідно з яким цього року 9 травня буде оголошено днем пам’яті загиблих і постраждалих у повномасштабній війні в Україні, однак комісія з прав людини і громадських справ підготувала альтернативний проєкт, який і був сьогодні ухвалений.

Згідно із законом, на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових та розважальних заходів, демонстрацій, зібрань і пікетів.

Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи.

У анотації до закону зазначається, що рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.