Про це повідомляє Latvijas Republikas Saeima.
Згідно з поправками до закону, під час публічних заходів забороняється уславлення як нацистського, так і комуністичного режимів. Зокрема, йдеться про святкування днів народження представників цих ідеологій, днів пам’яті битв і перемог, окупації вільних і незалежних державних територій або частин таких держав.
“Засуджуючи дії РФ в Україні, ми маємо розуміти, що символам “Z”, “V”, які прославляють російську військову агресію, немає місця на публічних заходах”, – наголосив голова Комісії з прав людини та зв’язків із громадськістю Артусс Кайміньш.
Законом також забороняються заходи в межах 200 метрів від будь-якої пам’ятки на території Латвії, яка прославляє перемогу радянської армії або її військ. Порушникам загрожує штраф від 400 до 3200 євро.
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