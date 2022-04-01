Сейм Латвії ухвалив термінові поправки до Закону про безпеку масових видовищних та святкових заходів, а саме заборону символіки воєнної агресії РФ - "Z" та "V".

Про це повідомляє Latvijas Republikas Saeima.

Згідно з поправками до закону, під час публічних заходів забороняється уславлення як нацистського, так і комуністичного режимів. Зокрема, йдеться про святкування днів народження представників цих ідеологій, днів пам’яті битв і перемог, окупації вільних і незалежних державних територій або частин таких держав.

“Засуджуючи дії РФ в Україні, ми маємо розуміти, що символам “Z”, “V”, які прославляють російську військову агресію, немає місця на публічних заходах”, – наголосив голова Комісії з прав людини та зв’язків із громадськістю Артусс Кайміньш.

Законом також забороняються заходи в межах 200 метрів від будь-якої пам’ятки на території Латвії, яка прославляє перемогу радянської армії або її військ. Порушникам загрожує штраф від 400 до 3200 євро.