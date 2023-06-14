Очільник Служби державної безпеки Латвії (VDD) Нормундс Межвієтс попередив співгромадян про високий ризик вербування у разі візиту до Росії та Білорусі.

Джерело: Delfi.

Як наголосив Межвієтс, розвідка з території РФ зараз становить найбільшу загрозу для жителів Латвії, оскільки вона використовує для своїх цілей людей, що проживають у Латвії або регулярно відвідують країну. Впродовж останніх кількох років латвійські силовики затримали кількох людей, які допомагали спецслужбам Росії та Білорусі. Виявлені випадки шпигунства здебільшого пов’язані з поставками для військових цілей.

“Звичайно, війна в Україні внесла певні корективи. Зараз, якщо подивитися на цілі російської розвідки в нашій країні, то більший акцент зроблено на військову розвідку, конкретно — на отримання інформації про наші Національні збройні сили та військовий контингент союзних країн НАТО на території Латвії”, – відзначив глава VDD.

Російську військову розвідку цікавлять відомості про особовий склад збройних сил у Латвії, їхнє технічне забезпечення, будівлі, а також критично важлива інфраструктура країни. Глава VDD пояснює, що навіть найсучасніше супутникове обладнання має свої обмеження, тому спецслужби намагаються бути якомога ближче до об’єктів, про які хочуть знати більше.

“Це інформація, яку можна отримати тільки від людини або від ділового партнера, від агента, якому доручено збирати таку інформацію. Військовий об’єкт, звичайно, можна побачити з повітря за допомогою різних супутникових технологій, але його з певною регулярністю потрібно фотографувати на місцевості, спостерігати за ним у різний час доби, у різні погодні умови та сезони”, – підкреслив Межвієтс.

За його словами, декілька шпигунів, затриманих VDD та латвійською Службою військової розвідки і безпеки, проводили саме таку тактичну розвідку. Наприклад, білорус на ім’я Андрій регулярно в’їжджав до Латвії як турист. Щоразу він таємно фотографував щонайменше один значущий об’єкт, наприклад, Національних збройних сил, залізницю, електричну та газову інфраструктуру, аеропорти, порти, транспортні вузли. Відео та фото передавав військовій розвідці Білорусі. Андрія затримали в Адажі у лютому минулого року. Громадянина Білорусі засудили до восьми років позбавлення волі. Він оскаржив вирок.

Водночас завданням іноземних шпигунів буває не лише збір даних, а й забезпечення допоміжних функцій, таких як “утримання конспіративних квартир, різних спеціально підготовлених об’єктів, їхнє забезпечення”.

“Ці види допоміжної діяльності важливі для планування та необхідні у разі ведення диверсійної діяльності проти наших військових та цивільної інфраструктур”, – пояснює Межвієтс.

У контексті цього очільник VDD закликав латвійців уважно ставитися до поїздок до Росії та Білорусі. На його думку, з іншого боку кордону вони наражаються на ризик вербування.

“Це справді серйозна проблема, серйозні ризики. Краса природи, дешеві товари чи культурно-історична спадщина Росії та Білорусі не варті того, щоб ставити під загрозу свою безпеку, створюючи собі проблеми в майбутньому”, – зауважив він.