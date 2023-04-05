Про це йдеться у Telegram-каналі Третьої штурмової бригади.
Бійці 3-ї штурмової бригади продемонстрували роботу унікального робота-мінера.
Він дистанційно закладає вибухові «подарунки» біля позицій росіян та створює неочікуваний “бада-бум”, – мовиться у повідомленні бійців.
Як це працює – показали бійці 2-го штурмового батальйону, який служить під Бахмутом на Донеччині.
ДОВІДКА: Третя штурмова бригада – це підрозділ, сформований ветеранами АЗОВа 24 лютого 2022 року. Сьогодні він виконує завдання із захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.
- 4 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про ситуацію на лінії фронту.