Про це йдеться у Telegram-каналі Третьої штурмової бригади.

Бійці 3-ї штурмової бригади продемонстрували роботу унікального робота-мінера.

Він дистанційно закладає вибухові «подарунки» біля позицій росіян та створює неочікуваний “бада-бум”, – мовиться у повідомленні бійців.

Як це працює – показали бійці 2-го штурмового батальйону, який служить під Бахмутом на Донеччині.

ДОВІДКА: Третя штурмова бригада – це підрозділ, сформований ветеранами АЗОВа 24 лютого 2022 року. Сьогодні він виконує завдання із захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.