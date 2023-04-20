У Лаврі охорона УПЦ МП використовувала двері XVIII століття для кидання ножів – у Мінкульті оприлюднили відео

Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначив в.о. директора заповідника “Києво-Печерська лавра” Максим Остапенко приміщення пам’ятки національного значення, в якому роками перебували охоронці “руссского міра”, вкотре показує “цинізм ворога, що не має меж”.
На відео — приміщення охорони, яким користувалися УПЦ МП. На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів”, — мовиться у повідомленні.
Раніше у Києво-Печерській Лаврі виявили чергові порушення під час огляду трьох пам’яток. Мінкульт опублікував фото приміщення, які мають занедбаний вигляд.
Окрім цього, у Мінкульті заявляли, що під час передачі майна від УПЦ МП зафіксовано аварійне становище та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”.
Після чого, за фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври розпочали розслідування.
Зауважимо, 29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.
- 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, проте вони й досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про “брутальну поведінку” представників МП.
- 31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”.
- Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь за рішенням Шевченківського районного суду Києва проведе 60 днів під цілодобовим домашнім арештом. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України.