Про це повідомляється на сторінці лаври у Facebook.
“Святоуспенська унівська лавра з причин виявлення ПЛР тестом випадків захворювання на COVID-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб.
З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії”, – йдеться у повідомленні.
При цьому не зазначається, скільки саме монахів лаври інфікувалися COVID-19.
- Нагадаємо, у Києві через коронавірус на карантин закрили Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир Православної церкви України.
- На території гуртожитку Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені І.Сікорського” та Свято-Феодосіївському монастирі виявлено спалахи захворюваності на COVID-19.