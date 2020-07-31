У Львівській області закрили на карантин Святоуспенівську унівську лавру УГКЦ через виявлені випадки коронавірусу серед монахів.

Про це повідомляється на сторінці лаври у Facebook.

“Святоуспенська унівська лавра з причин виявлення ПЛР тестом випадків захворювання на COVID-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб.

З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії”, – йдеться у повідомленні.

При цьому не зазначається, скільки саме монахів лаври інфікувалися COVID-19.