Зображення: facebook/Мінкульт

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

За понад рік повномасштабної війни російські окупанти зруйнували, пошкодили чи сплюндрували храми і сакральні споруди в Україні, значна частина яких має історико-культурну цінність та є пам’ятками архітектури й мистецтва.

“Українські храми – матеріальне втілення духовності, росіяни руйнують їх цілеспрямовано й систематично. Промовисто про ці злочини скажуть світлини, відео та експонати зі зруйнованих храмів, зібрані в експедиціях на деокупованій території”, – зазначили у відомстві.

Зображення: facebook/Мінкульт

За словами очільника Мінкульту Олександра Ткаченка, в Україні під час війни було знищено 415 храмів, капличок. Це стосується різних церков, культових споруд християн, мусульман, іудеїв.

“Ворог, стріляючи в наші храми, стріляє в Бога, попри віросповідання. 100 з цих споруд повністю зруйновані. Ми безперечно все відбудуємо, але для нас важливо зафіксувати те зло, яке творить з храмами України російський агресор. Сподіваюсь, що це стане реальним втіленням європейського гасла “Ніколи знову”. Ми зможемо осягнути це після нашої перемоги, а також відтворити ту велич наших храмів, якою вона була до війни і навіть зробити їх кращими”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Зазначимо, виставка “…Але будуть відроджені у славі і силі” триватиме впродовж року. Умови відвідування – вартість входить в єдиний квиток відвідування заповідника.