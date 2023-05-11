Сьогодні, 11 травня, у Трапезній палаті Національного заповідника Києво-Печерська лавра відкрилася виставка, яка розповідає про храми України, понівечені внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

За понад рік повномасштабної війни російські окупанти зруйнували, пошкодили чи сплюндрували храми і сакральні споруди в Україні, значна частина яких має історико-культурну цінність та є пам’ятками архітектури й мистецтва.

“Українські храми – матеріальне втілення духовності, росіяни руйнують їх цілеспрямовано й систематично. Промовисто про ці злочини скажуть світлини, відео та експонати зі зруйнованих храмів, зібрані в експедиціях на деокупованій території”, – зазначили у відомстві.

За словами очільника Мінкульту Олександра Ткаченка, в Україні під час війни було знищено 415 храмів, капличок. Це стосується різних церков, культових споруд християн, мусульман, іудеїв.

“Ворог, стріляючи в наші храми, стріляє в Бога, попри віросповідання. 100 з цих споруд повністю зруйновані. Ми безперечно все відбудуємо, але для нас важливо зафіксувати те зло, яке творить з храмами України російський агресор. Сподіваюсь, що це стане реальним втіленням європейського гасла “Ніколи знову”. Ми зможемо осягнути це після нашої перемоги, а також відтворити ту велич наших храмів, якою вона була до війни і навіть зробити їх кращими”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Зазначимо, виставка “…Але будуть відроджені у славі і силі” триватиме впродовж року. Умови відвідування – вартість входить в єдиний квиток відвідування заповідника.