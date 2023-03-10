Про це повідомляє “Новая газета Европа”, посилаючись на Слідком РФ.
За словами окупантів, 4 червня 2022 року в Сєвєродонецьку Буткевич нібито “здійснив постріл із протитанкового гранатомета по під’їзду житлового будинку. Внаслідок чого двоє цивільних осіб отримали тілесні ушкодження, також було знищено майно”.
У повідомленні Слідкому РФ йдеться, що Буткевич, як і інші двоє засуджених, “визнали провину”.
Так звані “суди” окрім нього засудили на 8,5 та 18,5 років ще двох українців. Йдеться про Віктора Похозея та Владислава Шеля.
Їх звинуватили у нібито “жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів”.
Зауважимо, що Максим Буткевич — український правозахисник, який спеціалізується на захисті прав біженців, і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio вступив у лави ЗСУ в березні 2022 року.
Раніше також працював на BBC World Service та низці загальноукраїнських телеканалів, кілька років був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.
Наразі українська сторона не коментувала “вироки”.
- У Міноборони РФ підтвердили, що засновник “Громадського радіо” Максим Буткевич перебуває в полоні на території незаконного збройного формування “ЛНР”.