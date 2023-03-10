У так званих "верховних судах" терористичних організацій "ЛДНР" на 13 років позбавлення волі окупанти засудили українського правозахисника та журналіста Максима Буткевича.

Про це повідомляє “Новая газета Европа”, посилаючись на Слідком РФ.

За словами окупантів, 4 червня 2022 року в Сєвєродонецьку Буткевич нібито “здійснив постріл із протитанкового гранатомета по під’їзду житлового будинку. Внаслідок чого двоє цивільних осіб отримали тілесні ушкодження, також було знищено майно”.

У повідомленні Слідкому РФ йдеться, що Буткевич, як і інші двоє засуджених, “визнали провину”.

Так звані “суди” окрім нього засудили на 8,5 та 18,5 років ще двох українців. Йдеться про Віктора Похозея та Владислава Шеля.

Їх звинуватили у нібито “жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів”.

Зауважимо, що Максим Буткевич — український правозахисник, який спеціалізується на захисті прав біженців, і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio вступив у лави ЗСУ в березні 2022 року.

Раніше також працював на BBC World Service та низці загальноукраїнських телеканалів, кілька років був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.

Наразі українська сторона не коментувала “вироки”.