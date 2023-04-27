Сьогодні, 27 квітня, у Лейпцигу (Німеччина) розпочався книжковий ярмарок, де Україна представляє свій національний стенд під гаслом "Sensitive Content".

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У перший день роботи ярмарку відбулося урочисте відкриття українського стенда. На український національний стенд завітала Держміністерка з питань культури і медіа ФРН Клаудія Рот. Вона всіляко сприяє підтримці України.

Основною темою стенда є проєкт Дарії Білої та Софії Гупаловської, вперше представлений на Лондонському книжковому ярмарку, — експозиція “Зруйнована бібліотека” з меблями закладів, пошкоджених внаслідок обстрілів. Гасло стенда — “Sensitive Content” (“Чутливий вміст”) — свідчить про руйнування українських бібліотек внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Українську програму заходів, яка відбувається завдяки підтримці Goethe-Institut в Україні, відкрила дискусія про найкращий книжковий дизайн України та світу. Крім того, на українському стенді відбулася розмова про військову фотографію з кінорежисеркою Оксаною Карпович, яку модерувала перекладачка та журналістка Катерина Міщенко.

Про деколонізацію та звільнення з тіні імперії говорили кураторка та перекладачка Катерина Ботанова, поет, перекладач, філософ, теоретик культури Овідіу Тішінделяну та кураторка сучасного мистецтва та директорка “Мистецького арсеналу” Олеся Островська-Люта.

Зазначимо, що нещодавно Україну представили як спеціального гостя на Лондонському книжковому ярмарку, відтак першою подією книжкового ярмарку стало відкриття програми Welcome Guest Spotlight Ukraine.

Цьогоріч Україна – у фокусі уваги Лондонського книжкового ярмарку, який відкрився 18 квітня в Olympia London. Це культурні інституції, які опікуються розвитком книговидання, видавці, друкарні, технологічні компанії, виробники паперу й супутніх товарів. У ярмарку беруть участь представники із понад 60 країн. Український павільйон – один з центральних на локації, а українські теми широко представлено у дискусійних панелях ярмарку.

У залі Focus Theatre, біля якої й розташувався український стенд, директор ярмарку Ґарет Реплі представив Україну як спеціального гостя ярмарку. Ґарет Реплі також продемонстрував відеозвернення першої леді Олени Зеленської та міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.