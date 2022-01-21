У столиці Ліберії Монровії на церкву напала група озброєних чоловіків, які намагалися пограбувати вірян. Через тисняву в церкві загинули 29 людей, з них - 11 дітей.

Про це повідомляє Reuters.

Заступник міністра інформації Ліберії Джалавах Тонпо заявив, що інцидент стався ввечері в середу в районі Нью-Кру-Таун.

“Лікарі кажуть, що 29 людей загинули і ще кілька у критичному стані. Це сумний день для усієї країни”, – сказав Тонпо.

За даними лікарів, кілька постраждалих перебувають у критичному стані, тому кількість померлих може збільшитись. Однією з жертв тисняви ​​стала вагітна жінка.

За словами очевидців, тиснява виникла після того, як у церкві з’явилася група озброєних чоловіків, які намагалися пограбувати вірян.

Президент Ліберії Джордж Веа оголосив триденну жалобу в країні.