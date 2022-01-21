Про це повідомляє Reuters.
Заступник міністра інформації Ліберії Джалавах Тонпо заявив, що інцидент стався ввечері в середу в районі Нью-Кру-Таун.
“Лікарі кажуть, що 29 людей загинули і ще кілька у критичному стані. Це сумний день для усієї країни”, – сказав Тонпо.
За даними лікарів, кілька постраждалих перебувають у критичному стані, тому кількість померлих може збільшитись. Однією з жертв тисняви стала вагітна жінка.
За словами очевидців, тиснява виникла після того, як у церкві з’явилася група озброєних чоловіків, які намагалися пограбувати вірян.
Президент Ліберії Джордж Веа оголосив триденну жалобу в країні.
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