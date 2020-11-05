У лікарні Черкас пацієнти, які одужали від COVID-19, вкрали пристрої для зволоження кисню

З міської лікарні Черкас пацієнти після одужання від коронавірусу вкрали медичне обладнання. Мова йде про пристрої для зволоження кисню.

Про це повідомив директор КНП “Перша міська лікарня” Тимофій Тронц на своїй Facebook-сторінці.

Лікар розповів, що зараз у лікарні обладнано 30 ліжок для хворих на коронавірус. Однак станом на 5 листопада на лікуванні знаходиться 31 пацієнт.

Тронц окремо звернувся до пацієнтів, які одужали від коронавірусу, але прихопили пристрої для зволоження кисню.

“В них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії! Пам’ятайте! Зло рано чи пізно буде покаране”, – зазначив лікар.

Станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні підтверджено 9850 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником.

Міністерство охорони здоров’я України пропонуватиме Уряду посилити карантинні обмеження через поширення коронавірусу COVID-19. Із детальним списком обмежень можна ознайомитись тут.