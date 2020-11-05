Covid-19 Україна

оновлено 05.11.2020 о 15:01

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У лікарні Черкас пацієнти, які одужали від COVID-19, вкрали пристрої для зволоження кисню

З міської лікарні Черкас пацієнти після одужання від коронавірусу вкрали медичне обладнання. Мова йде про пристрої для зволоження кисню.

Четвер, 5 листопада 2020, 14:48

Про це повідомив директор КНП “Перша міська лікарня” Тимофій Тронц на своїй Facebook-сторінці.

Лікар розповів, що зараз у лікарні обладнано 30 ліжок для хворих на коронавірус. Однак станом на 5 листопада на лікуванні знаходиться 31 пацієнт.

Тронц окремо звернувся до пацієнтів, які одужали від коронавірусу, але прихопили пристрої для зволоження кисню.

“В них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії! Пам’ятайте! Зло рано чи пізно буде покаране”, – зазначив лікар.

  • Станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні підтверджено 9850 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником.
  • Міністерство охорони здоров’я України пропонуватиме Уряду посилити карантинні обмеження через поширення коронавірусу COVID-19. Із детальним списком обмежень можна ознайомитись тут.
  • Для закриття лікарняного в Україні не обов’язково потрібен негативний результат тесту на коронавірус. Лікар може прийняти рішення на основі інших показників.
Теги: кисень, крадіжка, лікарня, пристрої зволоження кисню

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