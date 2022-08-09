Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, лікарі робили все можливе, щоб врятувати життя постраждалого, однак отримані травми були несумісними з життям.
Табурець висловив співчуття рідним та близьким загиблого і додав, що другий постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості, “але стабільний”.
Як відомо, вдень 8 серпня російські окупанти випустили декілька ракет по українських містах. Одна з них була націлена на Умань, проте українська протиповітряна оборона знищила ворожу ракету.
Водночас у російському міністерстві оборони відзвітували що ракета начебто влучила у ціль, знищивши “склад снарядів HIMARS” під Уманню.
Більш того, російське міноборони навіть показало кадри цього “знищення”.
- Нагадаємо, в ніч на 9 серпня в Дніпропетровській області лунали інтенсивні обстріли. Російські військові атакували Нікополь, завдавши ударів з “Градів”.
- Також в ніч на 9 серпня Харків знову зазнав обстрілів з боку російських військових. Внаслідок цього у місті пошкоджено електроопору та трамвайні рейки.