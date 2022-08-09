У понеділок, 8 серпня, над Уманню українська ППО збила російську ракету. Її уламки впали на об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого постраждало двоє осіб. Сьогодні стало відомо, що один з постраждалих помер у медзакладі.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, лікарі робили все можливе, щоб врятувати життя постраждалого, однак отримані травми були несумісними з життям.

Табурець висловив співчуття рідним та близьким загиблого і додав, що другий постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості, “але стабільний”.

Як відомо, вдень 8 серпня російські окупанти випустили декілька ракет по українських містах. Одна з них була націлена на Умань, проте українська протиповітряна оборона знищила ворожу ракету.

Водночас у російському міністерстві оборони відзвітували що ракета начебто влучила у ціль, знищивши “склад снарядів HIMARS” під Уманню.

Більш того, російське міноборони навіть показало кадри цього “знищення”.