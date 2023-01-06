У лікарні померла ще одна постраждала внаслідок російського ракетного обстрілу Києва 29 грудня.

Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

6 січня він написав, що в одній з лікарень Києва померла 40-річна жінка, яка постраждала унаслідок ракетного удару росіян 29 грудня.

Кличко наголосив, що жінка перебувала у тяжкому стані та додав, що вона стала третьою жертвою масованої ракетної атаки росіян на Україну напередодні Нового року.

ДОВІДКА: Вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Були влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.

За даними КМВА, під час обстрілу у небі над Києвом було зафіксовано 16 ворожих ракет. Всі вони були знищені українською ППО.

Однак уламки російських ракет завдали руйнувань у трьох районах столиці – Дарницькому, Голосіївському та Печерському. Відомо, що пошкоджено три приватних будинки й автомобіль, промислове підприємство та дитячий майданчик відповідно.

Відомо також про трьох постраждалих осіб, серед яких, за даними мера Києва Віталія Кличка, 14-річна дівчинка. Всіх ушпиталили.