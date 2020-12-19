В суботу у відділенні інтенсивної терапії, де лікують пацієнтів з COVID-19, на півдні Туреччини після вибуху кисневого балона спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули вісім осіб.

Про це повідомляє АР.

Пожежа сталася в приватній університетської лікарні Санко в Газиантепі.

Офіс губернатора провінції пізніше зазначив, що 19 пацієнтів знаходилися у відділенні, коли “кисневий пристрій високого тиску” вибухнув. Ніхто, крім загиблих, у вогні не постраждав.

Зазначається, що 14 пацієнтів, що проходять курс інтенсивної терапії, були переведені в інші лікарні. На даний момент ведеться розслідування.

Згідно з урядовими даними, у відділеннях інтенсивної терапії по всій Туреччині в даний час через спалах коронавірусу заповненість ліжок становить 74 %, хоча медичні асоціації кажуть, що цей показник вищий, а їх лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19.

У п’ятницю ввечері міністерство охорони здоров’я Туреччини повідомило про 26 410 нових випадках коронавірусу, в результаті чого загальна кількість в країні з березня досягла 1,98 мільйона.