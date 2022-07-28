У тимчасово окупованому Маріуполі в лікарню №2 прибуло багато поранених російських армійців.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, Збройні сили України дали хорошу відсіч окупантам, адже у лікарню, яка зараз є військовим шпиталем для армії РФ, привезли багато поранених росіян. Для потреб такої кількості поранених не вистачає крові для переливання.

Петро Андрющенко закликав мешканців Маріуполя залишатися вдома і добровільно не здавати кров для порятунку загарбників.

“Маріупольці. Віримо у вас. Залишайтеся вдома. Росіяни й так випили забагато нашої крові, аби ще добровільно з ними ділитись”, – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, що на металургійному комбінаті імені Ілліча росіяни поновили практику розбирання завалів завдяки цивільним мешканцям, не розмінувавши перед цим територію.

Протягом двох тижнів міська адміністрація підтвердила факт підриву на розтяжках двох цивільних в Аглофабриці та 6 цивільних у ремонтному цеху.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти у Маріуполі розглядають можливість перейменування міста. Вони можуть повернути стару радянську назву — Жданов.