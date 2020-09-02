Зараз в українських лікарнях зайняті 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із коронавірусом COVID-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він уточнив, що всього в Україні для пацієнтів із коронавірусом виділено 36 тисяч ліжок.

“Ви бачите, що у нас чергові антирекорди за кількістю хворих (за добу, – ред.). Це 2495 осіб, які захворіли на COVID-19. У нас збільшується кількість зайнятих ліжок, відведених під лікування пацієнтів із COVID-19. Навіть виділивши 36 тис. ліжок, які на сьогодні або вже задіяні, або стоять у резерві, ми практично щодня вводимо нові лікарні, тому що у нас у деяких регіонах дуже сильно зростає кількість госпіталізованих”, – зазначив Степанов.

“Станом на сьогодні пацієнтами з підтвердженим діагнозом COVID-19 і людьми, яким ще не підтвердили діагноз, але з усією симптоматикою COVID-19, яким надається відповідне лікування, зайняті вже 44% ліжок”, – додав він.

(На відео – з 3:58)