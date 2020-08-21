Сьогодні міську лікарню Омська, де перебуває в комі російський опозиціонер Олексій Навальний, відвідали німецькі лікарі.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

Відзначається, що медики, які прибули з Німеччини для транспортування Навального, залишили міську лікарню швидкої медичної допомоги без опозиціонера.

Вони вийшли з будівлі лікарні, сіли до мікроавтобуса й поїхали.

У коментарі журналістам дружина опозиціонера Юлія повідомила, що поліція і персонал лікарні не дозволили їй та юристу Фонду боротьби з корупцією Івану Жданову поспілкуватися з іноземними лікарями.

“Ми розуміємо, що перешкоджають нашій зустрічі з німецькими лікарями російські лікарі та правоохоронні органи, які перебувають усередині у великій кількості”, – сказала Навальна.

Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают. Комментарий Юли Навальной pic.twitter.com/0zu8obAIIE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Про це ж в своєму Twitter повідомляє і прессекретар політика Кіра Ярмиш.

“Німецьких лікарів вивезли з лікарні. Я та Іван Жданов намагалися зупинити машину, але нас силою відтягали співробітники в цивільному”, – написала вона.

Только что немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском. Заявление Юли pic.twitter.com/sYC8rEdtnE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Як повідомляє “Медіазона”, лікарів вивели з лікарні через “чорний” вхід, так і не дозволивши поспілкуватися з родичами.

Какие-то гопники не пускают нас к немецким врачам, вывели их через запасной выход и увезли. Семья Навального не может с ними пообщаться, мешают менты в штатском pic.twitter.com/CRK0THLf3W — Георгий Албуров (@alburov) August 21, 2020

Згодом головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Мураховський повідомив журналістам, що Навальний залишиться в Омську “до стабілізації стану”, інформує російське агентство “ТАСС”.

Головлікар стверджує, що консиліум лікарів за участі фахівців з німецької клініки дійшов висновку, що переліт для опозиціонера буде ризикованим.

“Зараз він продовжує лікуватися в ЛШМД-1 до стійкої стабілізації стану”, – сказав Мураховський.

Як аргумент він навів той факт, що Навальному стало зле після зльоту літака з томського аеропорту, тож у лікарів є підстави вважати, що його стан може погіршитися при зміні тиску.

“Щоб уникнути цих великих ризиків, реаніматологи ЛШМД-1, московські колеги наполягли на тому, щоб пацієнт залишався на лікуванні”, – заявив Мураховський.

Своєю чергою, Кіра Ярмиш пише, що німецькі лікарі дійшли висновку, що Навальний – транспортабельний. Вона звинуватила головлікаря у брехні.

“Німецькі лікарі – професійні реаніматологи – оглянувши Олексія Навального, дійшли висновку про те, що він транспортабельний і обладнання їхнього літака дозволяє безпечно негайно перевезти його до Берліна в університетську клініку Шаріте відповідно до бажання Юлії Навальної. На прес-підході головлікар сказав, що рішення “залишити Олексія в Омську” було прийнято на “консиліумі з німецькими лікарями”, намагаючись створити видимість того, що німецькі лікарі підтримали це рішення. Це груба брехня. Саме тому люди в штатському провели цілу спецоперацію, щоб не допустити контакту Юлії Навальної з німецькими реаніматологами”, – наголосила Ярмиш.

Як повідомляє “Інтерфакс”, Німеччина в п’ятницю вранці скерувала спеціальний медичний літак, обладнаний для транспортування хворих у стані коми, щоб забрати Навального на лікування до Берліна.

Літак з Нюрнберга для транспортування опозиціонера приземлився в аеропорту Омська.

Варто зазначити, що сьогодні головний лікар Мураховський стверджував, що діагноз Навального, на який посилаються медики, це “порушення вуглеводного балансу”, тобто порушення обміну речовин. Це нібито могло бути викликано різким зниженням цукру в крові.

Своєю чергою, лікар Навального Анастасія Васильєва не довіряє зазначеному вердикту медиків.

“Порушення обміну речовин може бути при величезній кількості захворювань. Це стан, а не діагноз. Ну і падіння цукру не діагноз. До речі вчора цукор був нормальним. Знову тримають нас за ідіотів: кажуть розумні загальні слова, а причину коми й діагноз встановити не в змозі. Якщо діагноз всього лише “порушення обміну речовин”, то чому не відпускають Олексія в Берлін? А тому, що вичікують 3 дні, щоб не залишилося слідів отрути в організмі, і в Європі вже неможливо було б встановити цю токсичну речовину. Це отруєння, на тлі якого розвинулося важке порушення обміну речовин. Підла підміна понять”, – написала вона в Twitter.

Тим часом у пресслужбі УМВС по Омській області заявили, що промисловий хімікат, виявлений у взятих у Навального зразках, міг залишитися “після контакту з пластиковим стаканчиком”, повідомляє “ТАСС”.

“Хроматографічне дослідження показало наявність речовини “2-етілгексілдіфенілфосфат”, яка належить до промислових хімічних речовин. Оскільки ця речовина як пластифікатор додається до полімерів для підвищення еластичності, то не виключено, що в поверхневих змивах вона могла опинитися через контакт Навального з подібними предметами, наприклад, через пластиковий стаканчик”, – стверджують у МВС.