У липні експерти Інституту масової інформації (ІМІ) зафіксували 14 порушень свободи слова в Україні. З них 13 - фізична агресія проти журналістів.

Про це повідомляють в ІМІ.

Найбільше порушень було зафіксовано у категорії “погрози” – 5.

“Цього місяця їхня кількість зросла у порівнянні з червнем (1). Зокрема, журналістка херсонської газети “Новий день” Марина Савченко почала отримувати у Facebook образи та погрози через публікацію про ДТП. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України “Погроза або насильство щодо журналіста”.

Львівська журналістка Мар’яна Сич заявила про тиск, ймовірно бажання її залякати і перешкодити під час підготовки матеріалу для телеканалу “UA:Львів”.

Журналістка з Ніжина Яна Хмелюк заявила про кібербулінг, а також погрози після публікації її матеріалів, у яких висвітлюється протистояння місцевих ветеранів АТО з УПЦ (МП)”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у дослідженні ІМІ згадуєтсья напад на журналіста нашого видання Олександра Кужельного.

Як сповіщалося, 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка і якому загрожувала депортація, було скоєно напад на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного. #Букви відновили події того дня і опублікували подробиці нападу.

Розповідаючи про напад, сам Кужельний виокремив двох осіб. Це керівник праворадикальної організації “Національний спротив” Олексій Свинаренко (в мережі відомий під псевдонімом “Сталкер”) та Михайло Шаланкевич (в мережі відомий під псевдонімом “Ганс”, є громадянином Росії, засуджений як член угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича, “Тесак”).