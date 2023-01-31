У бібліотеці імені Орланду у Лісабоні стартував проєкт "Українська книжкова поличка".

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відкрила “Українську книжкову поличку” керівниця відділу мережі бібліотек Лісабона Едіт Гімарайнш. На самій церемонії виступили також радник з питань культури мера Лісабона Діогу Моура та тимчасовий повірений Володимир Козлов.

У відомстві розповіли, що у колекції – сучасна література українських видавництв, багато різних книжок для дітей (вірші, казки, збірки оповідань та інше), книжки про Україну та її історію, декілька книг англійською мовою.

Відтепер у бібліотеці імені Орланду Рібейру також можна знайти книжки українською мовою, зокрема для дітей, які можна замовити безоплатно на 30 днів.

У Мінкульті зазначили, що проєкт “Українська книжкова поличка” ініційований першою леді України Оленою Зеленською спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством закордонних справ України, а також Українським інститутом книги разом з посольствами України за кордоном.