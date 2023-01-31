Зображення: telegram/@mkipu

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відкрила “Українську книжкову поличку” керівниця відділу мережі бібліотек Лісабона Едіт Гімарайнш. На самій церемонії виступили також радник з питань культури мера Лісабона Діогу Моура та тимчасовий повірений Володимир Козлов.

У відомстві розповіли, що у колекції – сучасна література українських видавництв, багато різних книжок для дітей (вірші, казки, збірки оповідань та інше), книжки про Україну та її історію, декілька книг англійською мовою.

Відтепер у бібліотеці імені Орланду Рібейру також можна знайти книжки українською мовою, зокрема для дітей, які можна замовити безоплатно на 30 днів.

У Мінкульті зазначили, що проєкт “Українська книжкова поличка” ініційований першою леді України Оленою Зеленською спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством закордонних справ України, а також Українським інститутом книги разом з посольствами України за кордоном.

Зображення: telegram/@mkipu