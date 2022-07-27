Про це повідомило Посольство України в Португалії в Facebook.
Захід проведуть як конференцію в форматі онлайн. Вона відбудеться 28 липня о 15:00 за Лісабоном. Зазначимо, що День Української Державності запроваджено 24 серпня 2021 року. Воно присвячене утвердженню спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення та історичної справедливості.
Видання підготували за ініціативи Героя України Левка Лук’яненка. До цього долучилися Всеукраїнська правозахисна організація “Меморіал” імені Василя Стуса та редакція юридичного журналу “Право України” під керівництвом Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Директор Інституту історії НАН України Валерій Смолій очолив науковий і редакційний супровід.
Щоб взяти участь у заході, потрібно повідомили про це на електронну адресу [email protected]. У відповідь організатори надішлють посилання на відеоконференцію.
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