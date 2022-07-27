У Португалії презентують книгу "Українська державність: історико-правничі нариси" до дня Української Державності. У ній представлено опис тисячолітньої історії державотворення.

Про це повідомило Посольство України в Португалії в Facebook.

Захід проведуть як конференцію в форматі онлайн. Вона відбудеться 28 липня о 15:00 за Лісабоном. Зазначимо, що День Української Державності запроваджено 24 серпня 2021 року. Воно присвячене утвердженню спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення та історичної справедливості.

Книгу буде представляти відповідальна секретарка редакційної ради видання, кандидатка юридичних наук, доцентка, член ВПО “Меморіал” імені В.Стуса Ольга Середа. В Україні книгу презентували у Національному заповіднику “Софія Київська” у жовтні 2021 року.