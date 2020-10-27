У листопаді цього року ціни на газ для населення зростуть майже на 35 %.

Про це повідомила компанія “Нафтогаз України”.

Ціна на природний газ в листопаді в рамках тарифу “Місячний” складає 6,33 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу). Раніше вартість цього тарифу складала 4,70 грн/куб.м з ПДВ.

Для тих клієнтів, які у листопаді підключать тариф “Річний”, ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу). При цьому, до 31 жовтня можна підключити тариф “Річний” по ціні 5,24 гривні за кубометр з ПДВ.

Таким чином ціна на природний газ для населення за тарифом “Місячний” зросла на 34,7 %, а за тарифом “Річний” на 23,1 %.

Слід зазначити, що раніше в статті “Врятувати “Укрнафту”: як українці заплатять за борги Коломойського” #Букви писали, що ПАТ “Укрнафта” – найбільша нафтовидобувна компанія України. 43% акцій компанії контролює група “Приват”, решту “Нафтогаз”. Борги “Укрнафта” накопичувала з 2003 року. Весь цей час компанія фактично повністю контролювалася олігархом Ігорем Коломойським через ігри зі складом наглядової ради.

У 2014 парламент підвищив рентні ставки за користування природними надрами. У відповідь компанія, контрольована на той момент Коломойським, перестала платити заборгованість по ренті. Тільки за 2016-2017 борги компанії зросли на 4,5 мільярди. У 2015 Рада внесла зміни в законодавство, якими повернула собі контроль над компанією, але оперативне управління лишається в Коломойського. Питання боргів це ніяк не вирішило. І вони сягнули суми понад 30 мільярдів гривень.

Заступник голови “Нафтогаз” Юрій Вітренко переконав у вересні 2019 членів правління в тому, що треба повернути “Укрнафті” близько 2 млрд кубометрів природного газу, колись закачаного компанією до підземних сховищ газу (ПСГ) “Укртрансгазу”. Довгі роки за цей газ ішли суперечки, бо НАК вважав, що має викупити його за ціною для населення (бо йому він і продавався), а “Укрнафта”, що за ринковою.

На той момент, кожному громадянину України довелося б за це заплатити 428 грн, оскільки “Нафтогаз” викупить цей газ за їх гроші.

Наразі з 39 мільярдів, які “Нафтогаз” віддасть “Укрнафті”, кожен з 36 мільйонів українців віддасть вже понад 1000 гривень на розлучення держкомпанії й Коломойського.