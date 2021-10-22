4 листопада федеральний суд розглядатиме справу щодо 45-го президента США Дональда Трампа проти розслідування комітету Палати представників відносно штурму Капітолія (6 січня). Суд має вирішити, чи має право комітет отримати всі документи щодо діяльності Трампа в той період.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Слухання призначили у відповідь на позов Трампа проти комітету, в якому він вимагає заблокувати передачу будь-яких документів стосовно штурму Капітолія.

“Запит комітету – це не що інше, як незаконна риболовля, відкрито схвалена Байденом та спрямована на неконституційне розслідування проти президента Трампа та його адміністрації… Наші закони не допускають таких імпульсивних дій проти експрезидента та його найближчих радників”, – сказано в позові.

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9 жовтня президент США Джо Байден уповноважив Національний архів передати на розгляд комітету документи адміністрації свого попередника Дональда Трампа, щодо подій 6 січня, коли стався штурм Капітолія. У такий спосіб він заблокував можливість Трампа засекретити ці матеріали.

До цього Трамп хотів скористатися “привілеєм виконавчої влади”, аби зберегти конфіденційність документів. Однак Байден йому відмовив.

Всі документи та відповіді на запити комітет сподівався отримати до 13 жовтня. Слухання, де свідки відповідали б на запитання законодавців, мали відбутися в період з кінця жовтня по початок листопада.

Адміністрація президента США Джо Байдена збирається оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій Трампа того дня.

Трамп — проти публікації паперів, але в Білому домі наполягають, що американці мають дізнатися про те, чим займалися американський президент та його помічники, коли ультраправі активісти штурмували законодавчу будівлю. Такий крок матиме значні політичні та юридичні наслідки. Трамп уже відповів, що блокуватиме будь-які запити щодо отримання інформації щодо цього від комітету Палати представників. До нього таким же правом користувалися й решта американських президентів

У Національного архіву комітет попросив передати “всі матеріали та повідомлення в Білому домі 6 січня 2021 року, які будь-яким чином стосуються” подій того дня. Зокрема, це документи та розмови про те, чи працювали Білий дім і союзники Трампа над тим, аби затримати або припинити підрахунок голосів виборців, чи обговорювалося питання перешкоджання мирному передаванню влади. В архіві попросили передати журнали дзвінків, графіки та зустрічі великої групи людей. Зокрема, дорослих дітей Трампа, зятя та старшого радника Джареда Кушнера та першої леді Меланії Трамп, а також цілої низки помічників та радників, таких як його адвокат Рудольф Джуліані. Частину документів з архіву передали комітету та адвокатам Трампа ще 31 серпня.

Головне, що намагається знайти комітет — інформація стосовно того, чи відіграли Трамп, Білий дім та члени Конгресу якусь роль у заохоченні мітингувальників, які розпочали штурм Капітолія.