У літаку Аirbus 319-115, на якому літає президент Володимир Зеленський, модернізують станцію супутникового зв'язку за 32 млн грн.

Про це повідомляє сайт ProZorro.

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки і захисту інформації Держспецзв’язку 16 листопада повідомив про намір укласти відповідну угоду з компанією Etihad Airways Engineering LLC (ОАЕ, належить уряду Абу-Дабі) за результатами тендеру.

До грудня 2021 року компанія повинна буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, яка встановлена ​​на літаку Аirbus 319-115 з заводським номером 3260 і державними і реєстраційними знаками UR-ABA.

Це один з літаків державного авіаційного підприємства “Україна” державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадових осіб держави, зокрема глави держави Володимира Зеленського.

Вартість договору – 32,4 млн грн, що на 15% нижче очікуваної вартості закупівлі в 38,01 млн грн.

Модернізована станція Honeywell JetWave (США) буде забезпечувати доступ в Інтернет з використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/сек, повідомляють “Наші гроші”.

Термін гарантійного обслуговування – два роки.