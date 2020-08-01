Влада Литви зобов'язала громадян і гостей країни з 1 серпня носити захисні маски в громадських місцях задля зменшення ймовірності поширення коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

Громадяни тепер не зможуть зайти в магазин або громадський транспорт, якщо у них немає масок.

Діти до 6 років можуть бути без масок.

Також дозволено не надягати маски, коли знаходишся на території закладу громадського харчування (кафе, бар, ресторан, бістро тощо). Виняток – працівники закладів. Вони повинні бути в масках завжди, оскільки контактують з великою кількістю людей.

Крім цього, дозволено не надягати маску, коли людині надають послугу, яку не можна надати, якщо маска надіта. Це, наприклад, стрижка, гоління бороди, косметичні та косметологічні процедури.

Торгові та розважальні заклади повинні обмежувати потік клієнтів і одержувачів послуг: в чергах забезпечити дотримання безпечної відстані не менше 1 метра один від одного.

Що стосується обмежень в роботі громадського транспорту, то там потрібно встановити спеціальні засоби для дезінфекції рук, а також мити транспортні засоби не рідше, ніж один раз в день.

Раніше, в Литві громадянам рекомендували носити маски, але це не було обов’язковим правилом.