Про це повідомляє газета The Straits Times.
Чоловік, особу якого не розкривають з міркувань конфіденційності пацієнта, був госпіталізований в лікарню в балтійському портовому місті Клайпеда з сильними болями в животі.
На рентгенівському знімку його шлунка були виявлені шматки металу – деякі розміром до 10 см.
“В ході тригодинної операції з рентгенівським контролем всі чужорідні тіла, навіть найменші, в шлунку пацієнта були видалені“, – сказав хірург Шарунас Дайліденас.
За його словами, після операції стан пацієнта стабільний.
“Ми ніколи не бачили нічого подібного“, – додав головний хірург Клайпедської лікарні Альгірдас Слепавічюс.
Він також зазначив, що чоловік почав ковтати металеві предмети протягом останнього місяця після того, як кинув пити.
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