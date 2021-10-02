У Литві лікарі видалили понад кілограм цвяхів і шурупів з живота чоловіка, який почав ковтати металеві предмети після відмови від алкоголю.

Про це повідомляє газета The Straits Times.

Чоловік, особу якого не розкривають з міркувань конфіденційності пацієнта, був госпіталізований в лікарню в балтійському портовому місті Клайпеда з сильними болями в животі.

На рентгенівському знімку його шлунка були виявлені шматки металу – деякі розміром до 10 см.

“В ході тригодинної операції з рентгенівським контролем всі чужорідні тіла, навіть найменші, в шлунку пацієнта були видалені“, – сказав хірург Шарунас Дайліденас.

За його словами, після операції стан пацієнта стабільний.

“Ми ніколи не бачили нічого подібного“, – додав головний хірург Клайпедської лікарні Альгірдас Слепавічюс.

Він також зазначив, що чоловік почав ковтати металеві предмети протягом останнього місяця після того, як кинув пити.