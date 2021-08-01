У Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів

Про це повідомляє литовське агентство Delfi.

У неділю з півночі до 13:00 прикордонники затримали 216 осіб, які незаконно перетинали кордон. Якщо трафік не зменшиться, то до кінця дня число затриманих може досягти 300.

До сьогодні рекорд був 171 особа за добу

Представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс сказав, що ніякої системи не залишилося — якщо раніше нелегали зазвичай переходили кордон вночі і там, де немає відеокамер, то зараз вони йдуть через всі ділянки і в будь-який час доби.

2 липня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністра внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.