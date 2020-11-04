Відповідне рішення прийняв уряд республіки, повідомляє Delfi.
“З урахуванням несприятливої епідеміологічної ситуації з COVID-19 ми пропонуємо оголосити на всій території Литви карантин”, – представив проект постанови міністр охорони здоров’я Ауреліюс Верига.
Карантин вступає в силу 7 листопада і триватиме до 29 листопада.
Із наступної суботи в громадських місцях можна буде збиратися групами не більше ніж 5 осіб. При цьому необхідно дотримуватися дистанції 2 метри і уникати прямого фізичного контакту.
Також будуть обмежені поїздки в міському, приміському та міжміському транспорті. При цьому можна займати тільки сидячі місця і сидіти за метр одне від одного.
На час карантину будуть заборонені всі комерційні та некомерційні культурні, розважальні та спортивні заходи, ярмарки та інші збори, які проводять у приміщенні і на свіжому повітрі. Спортивні змагання будуть проходити без глядачів.
Магазини, ТЦ, ринки та інші місця громадського торгівлі зможуть працювати, якщо будуть забезпечувати не менше 10 кв. м площі на одного покупця.
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