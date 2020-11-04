Уряд Литви ухвалив рішення про запровадження повторного карантину з 7 листопада. Передбачається, що обмежувальні заходи діятимуть упродовж трьох тижнів.

Відповідне рішення прийняв уряд республіки, повідомляє Delfi.

“З урахуванням несприятливої ​​епідеміологічної ситуації з COVID-19 ми пропонуємо оголосити на всій території Литви карантин”, – представив проект постанови міністр охорони здоров’я Ауреліюс Верига.

Карантин вступає в силу 7 листопада і триватиме до 29 листопада.

Із наступної суботи в громадських місцях можна буде збиратися групами не більше ніж 5 осіб. При цьому необхідно дотримуватися дистанції 2 метри і уникати прямого фізичного контакту.

Також будуть обмежені поїздки в міському, приміському та міжміському транспорті. При цьому можна займати тільки сидячі місця і сидіти за метр одне від одного.

На час карантину будуть заборонені всі комерційні та некомерційні культурні, розважальні та спортивні заходи, ярмарки та інші збори, які проводять у приміщенні і на свіжому повітрі. Спортивні змагання будуть проходити без глядачів.

Магазини, ТЦ, ринки та інші місця громадського торгівлі зможуть працювати, якщо будуть забезпечувати не менше 10 кв. м площі на одного покупця.