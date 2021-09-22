На тлі геополітичної боротьби Вільнюса та Пекіна Міністерство оборони Литви закликало громадян не купувати китайські телефони з функцією 5G ​та викинути ті, які вони вже мають. Причина — в телефонах можуть бути програми, що стежать за людьми та обмежують їх права й свободи

Про це повідомляє BBC.

За інформацією органів, які займаються кібербезпекою в Литві, китайські телефони, які продають на території Європи, мають вбудовану можливість цензурувати такі терміни, як “вільний Тибет”, “вітаємо незалежність Тайваню”, “рух за демократію”. Після цього дані з телефонів можуть надсилати на сервер, який міститься в Сингапурі. Загалом, йдеться про 449 термінів китайською мовою, і цей список постійно оновлюється.

Один з телефонів Xiaomi (Xiaomi Mi 10T 5G) має вбудовані інструменти цензури, а модель Huawei (Huawei P40 5G) дуже вразлива для кібератак.

“Ми рекомендуємо не купувати нові китайські телефони та якомога швидше позбутися куплених”, – сказав з цього приводу заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявичюс.

Відносини між Литвою та Китаєм зіпсувалися останнім часом. В серпні Китай вимагав, аби Литва відкликала свого посла в Пекіні й обіцяв відкликати свого посла з Вільнюса, після того, як Тайвань оголосив про створення місії в Литві.

Тоді радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван розмовляв із прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шімоніте та сказав, що підтримує балтійську країну, яка протистоїть Китаю.