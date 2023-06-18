Вчені виявили, що у людей з апное, тобто коли розслабленні м’язи горла блокують верхні дихальні шляхи, може зменшитися частина мозку, пов’язана з пам’яттю. Люди з апное сну припиняють дихати на 10 секунд або більше за один раз кілька разів за ніч, але багато з них цього навіть не відчуває.

Джерело: CNN.

Провідна авторка дослідження Джеральдін Раукс, наукова співробітниця Національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень у Кані, Франція, у E-mail сказала, що цей розлад сну, якщо його не лікувати, збільшує ризик деменції.

“Тут ми надаємо нові оригінальні докази, зосереджені на медіальній скроневій частці, ділянці мозку, яка рано уражається при хворобі Альцгеймера”, – сказала Джеральдін Раукс.

Апное трапляється, коли при розслабленні м’язів горла блокуються верхні дихальні шляхи. Внаслідок цього потік повітря, що надходить до легень, зменшується або ж повністю зупиняється. Після цього розслаблена частина горла починає вібрувати, виникає хропіння. Медіальна скронева частка — ділянка мозку, необхідна для запам’ятовування та пригадування фактів і подій. У цій області глибоко захований гіпокамп — складна структура, критична для навчання, кодування та консолідації пам’яті та просторової навігації.

Фахівці визначили, що втрата об’єму в мозку відбувалася лише тоді, коли людина також мала ознаки бета-амілоїдних бляшок — характерної ознаки хвороби Альцгеймера.

“Ми виявили, що більша тяжкість апное уві сні була пов’язана з меншими обсягами в гіпокампі та в різних підобластях медіальної скроневої частки”, — сказала Раукс. “Люди, у яких не було амілоїдних бляшок, не мали меншого об’єму мозку, навіть якщо у них були важкі апное уві сні”.

Амілоїди можуть накопичуватися у мозку за десятиліття до будь-яких клінічних ознак зниження когнітивних здібностей — вже в 30-40 років. Ці речовини не обов’язково призводять до хвороби Альцгеймера. Багато людей похилого віку мають докази великої кількості амілоїду в мозку, і хвороба Альцгеймера не розвивається.

Саме під час сну, особливо глибокого повільного сну, мозок очищає більшу частину накопиченого амілоїду в мозку, сказав Руді Танзі, професор неврології Гарвардської медичної школи в Бостоні, який не брав участі в дослідженні. Дорослим необхідно спати не менше семи годин безперервного сну, щоб отримати достатньо глибокий сон для омолодження мозку. Люди, які сильно хропнуть або мають апное уві сні, можуть відчувати сотні мінізбуджень за ніч. Вони цього можуть навіть усвідомлювати.

“Це має сенс, що апное сну було пов’язане зі зменшенням об’єму мозку у людей похилого віку, особливо з амілоїдними бляшками”, — сказав Танзі. “Якщо амілоїд не видалити належним чином, він ініціює каскад патології хвороби Альцгеймера, що в кінцевому підсумку призведе до деменції”.

Дослідники вивчили дані про 128 людей старше 65 років, які брали участь у рандомізованому клінічному дослідженні Age Well, яке триває в Кані, Франція. Учасники не мали жодних когнітивних, психічних або хронічних захворювань на початку дослідження. Пізніше деяких членів виключили з результатів дослідження.

Група пройшла сканування мозку, тести пам’яті, які повторювали приблизно через 21 місяць, і дослідження нічного сну, проведене вдома. Виявилося, що 91 зі 122 учасників дослідження мали помірне або важке апное уві сні. Водночас більшість не мали явних симптомів — лише 11 людей відчували надмірну денну сонливість.

26 учасників мали амілоїдні бляшки в тканинах мозку. Їхнє серйозне порушення дихання уві сні було пов’язане зі зменшенням об’єму в медіальній скроневій частці. У такий спосіб вчені виявили, що чим важче апное, тим більше втрачається об’єм. Крім того, нижчі об’єми в деяких областях медіальної скроневої частки були пов’язані з погіршенням продуктивності пам’яті, оціненої через 18 місяців.

Люди, котрі не мали амілоїдних бляшок за умови апное, не мали зменшення мозку. Це свідчить про те, що деякі люди можуть бути більш вразливими до несприятливих наслідків розладів сну, які впливають на дихання та переривають сон.

“Люди, які перебувають на дуже ранніх стадіях континууму хвороби Альцгеймера, показали особливу вразливість до апное уві сні”, — сказала Раухс. “Подальші дослідження повинні з’ясувати, чи може лікування розладів дихання під час сну потенційно покращити когнітивні функції та запобігти або затримати нейродегенерацію”.

Близько 936 мільйонів дорослих у всьому світі у віці від 30 до 69 років можуть страждати від апное уві сні. Причому набагато більше людей не діагностовано. Згідно з дослідженнями, якщо апное уві сні є важким і не лікується, ризик смерті від будь-якої причини у людей в три рази вище.

Зазначено, що люди з важким апное сну, які менше часу проводили в повільному та глибокому сні, мали більше пошкодження білої речовини мозку, ніж люди, які мали більше повільного сну. На кожні 10% зменшення часу, проведеного в глибокому сні, спостерігалося збільшення гіперінтенсивності (поразок) білої речовини в мозку, подібне до ефекту старіння на 2,3 року.

Також важке апное сну було пов’язане з тривожними змінами в мозку людей середнього та старшого віку. Люди, які мали низький рівень кисню в крові через апное сну, частіше мали тонку речовину мозку в певних областях, пов’язану з деменцією. Як результат під час тестування ці люди мали меншу здатність запам’ятовувати та згадувати нову інформацію. Утім вони мали частіше товщину в інших областях мозку, що, за словами дослідників, могло свідчити про ознаки набряку та запалення.