У період з лютого по березень 2023 року 50 бійців сил спеціального призначення, які перебували в Україні, були з Великої Британії.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на “злиті” секретні документи Пентагону.

Видання пише, в одному з документів із маркуванням “цілком таємно” згадується, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн, які формально не беруть участі у війні.

Ймовірно, що з лютого по березень 2023 року в Україні могли знаходитися до 50 британських спецпризначенців.

У документі, що датований 23 березня, зазначається, що найбільшу кількість спецпризначенців в Україні має Велика Британія. Йдеться про 50 осіб. Також Латвія має 17, Франція — 15, США — 14 і Нідерланди — 1.

The Guardian зауважує, що в документі не вказано, де вони перебували та які завдання виконували. Водночас у Міністерстві оборони Великої Британії на запит видання відмовилися коментувати цю інформацію.

Сили спецпризначення — найсекретніша організація збройних сил Великої Британії. Так, бійці проводять операції під прикриттям, але на відміну від роботи спецслужб, їхня діяльність не підлягає парламентському нагляду.