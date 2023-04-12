Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на “злиті” секретні документи Пентагону.
Видання пише, в одному з документів із маркуванням “цілком таємно” згадується, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн, які формально не беруть участі у війні.
Ймовірно, що з лютого по березень 2023 року в Україні могли знаходитися до 50 британських спецпризначенців.
У документі, що датований 23 березня, зазначається, що найбільшу кількість спецпризначенців в Україні має Велика Британія. Йдеться про 50 осіб. Також Латвія має 17, Франція — 15, США — 14 і Нідерланди — 1.
The Guardian зауважує, що в документі не вказано, де вони перебували та які завдання виконували. Водночас у Міністерстві оборони Великої Британії на запит видання відмовилися коментувати цю інформацію.
Сили спецпризначення — найсекретніша організація збройних сил Великої Британії. Так, бійці проводять операції під прикриттям, але на відміну від роботи спецслужб, їхня діяльність не підлягає парламентському нагляду.
- У Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- Військові та розвідувальні дані, які з’явилися в соціальних мережах, містять “низку надсекретних деталей”, що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів.
- Відповідно до секретних документів Пентагону, які “злили” в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччині – країні НАТО.
- Безліч оприлюднених в інтернеті розвідувальних документів Пентагону свідчить, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки як Росії, так і свого союзника – України для глибшої оцінки воєнно-політичної ситуації в обох країнах.