За інформацією ЗМІ державний секретар США Ентоні Блінкен на початку лютого здійснить візит до Китаю. Порядок денний держсекретаря, ймовірно, включатиме війну в Україні, зростаючий ядерний арсенал Пекіна, зупинену співпрацю в боротьбі з наркотиками та громадян США, які утримуються в Китаї.

Про це повідомляє Politico.

Держсекретар Ентоні Блінкен зустрінеться в Пекіні зі своїм колегою, міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом, 5-6 лютого.

Поїздка Блінкена до Китаю стане продовженням зустрічі президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася в Індонезії у листопаді 2022 року, на якій Байден пообіцяв “підтримувати відкриті лінії зв’язку” з Пекіном у період загострення двосторонньої напруженості.

Цей візит є перевіркою того, чи відкрила зустріч Байдена та Цзіньпіна шлях до більш продуктивних відносин між США та Китаєм у той час, коли відносини між державами стають дедалі гострішими через різноманітні питання, від Тайваню та торгової політики до занепокоєння США щодо дотримання прав людини в Пекіні.

“Іноді американсько-китайські відносини мають стати небезпечно погіршеними, перш ніж обидва уряди зможуть докладати більше зусиль для покращення відносин”, — сказала Сьюзан Ширк, колишня заступниця помічника держсекретаря та голова Центру Китаю 21-го століття в Школі глобальної політики та стратегії Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Ширк зауважила, що поїздка Блінкена в Пекін відобразить, чи правляча Комуністична партія Китаю, “яка щойно зробила раптово прагматичний перелом у своїй політиці проти Covid бажає пом’якшити іншу зовнішню та внутрішню політику, щоб зменшити витрати, які вони завдали Китаю”.

Ні Державний департамент, ні уряд Китаю не оприлюднили подробиць майбутнього візиту Блінкена в Пекін. Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар. Але минулого місяця речник Держдепу Нед Прайс заявив, що “війна Росії проти України буде на порядку денному”.

Блінкен також, ймовірно, наполягатиме на скасуванні призупинення двосторонніх контактів на високому рівні — зокрема щодо співпраці у боротьбі з наркотиками та військових діалогів — які Пекін запровадив у серпні в якості помсти за поїздку тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Блінкен також перебуває під тиском, щоб домогтися звільнення громадян США, незаконно затриманих у Китаї, і висловити занепокоєння адміністрації щодо прискореного розширення ядерного потенціалу КНР.

Цінь, який обійняв посаду міністра закордонних справ КНР у січні після 17 місяців на посаді посла Китаю в США, дав зрозуміти, що готовий зробити візит Блінкена успішним. У прощальному твіті на початку цього місяця він похвалив минулі “відверті, глибокі та конструктивні зустрічі” з Блінкеном і сказав, що очікує “продовження тісних робочих відносин з ним для кращих китайсько-американських відносин”.

Це свідчить про те, що Пекін хоче зупинити погіршення двосторонніх зв’язків, яке спонукало США обмежити експорт мікрочіпів, які використовуються в передових обчислювальних і військових програмах, і поглибити свій військовий альянс із головним суперником Китаю – Японією.

Але колишній міністр закордонних справ Ван І, чиє призначення на початку цього місяця очолити офіс Центральної комісії закордонних справ робить його головним дипломатом Китаю, може зробити цю боротьбу важкою.

“Сполучені Штати вперто продовжують розглядати Китай як свого основного конкурента і брати участь у відвертій блокаді, придушенні та провокаціях проти Китаю”, — сказав Ван І у своїй промові минулого місяця.