Про це повідомляє спеціалізований сайт Lowcostavia.com.ua з посиланням на розклад авіаперевізника.
Повідомляється, що у лютому 2022 року ірландський лоукостер Ryanair скасував сім маршрутів з українських міст.
Зокрема, з 1 до 28 лютого скасували маршрути зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу. З Києва у лютому скасували перельоти у Бидгощ, а з Херсона – у Краків та Відень.
Авіакомпанія скасувала саме ті маршрути, на які встановила обмеження у січні 2022 року.
“Як ми й передбачали, на деякі маршрути продовжили скасування до початку березня”, – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що все-таки у розкладі руху авіасуден можливі зміни.
“Ryanair може як повернути деякі скасовані рейси, але це – малоймовірно, так скасувати рейси з українських міст у березні”, – зазначається у повідомленні.
На сьогодні на сайті лоукостера Ryanair немає інформації про те, які квитки є у продажу після квітня 2022 року.
- Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair з 5 січня до 1 лютого 2022 року скасував усі рейси з Харкова. Останніми рейсами 5 січня будуть перельоти до Польщі та Литви. В цілому по Україні на цей період компанія скасувала 17 з 80 авіарейсів.
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