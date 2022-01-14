Лоукостер заявив, що скасовує зимові перельоти з семи рейсів з українських міст - другий місяць поспіль.

Про це повідомляє спеціалізований сайт Lowcostavia.com.ua з посиланням на розклад авіаперевізника.

Повідомляється, що у лютому 2022 року ірландський лоукостер Ryanair скасував сім маршрутів з українських міст.

Зокрема, з 1 до 28 лютого скасували маршрути зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу. З Києва у лютому скасували перельоти у Бидгощ, а з Херсона – у Краків та Відень.

Авіакомпанія скасувала саме ті маршрути, на які встановила обмеження у січні 2022 року.

“Як ми й передбачали, на деякі маршрути продовжили скасування до початку березня”, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що все-таки у розкладі руху авіасуден можливі зміни.

“Ryanair може як повернути деякі скасовані рейси, але це – малоймовірно, так скасувати рейси з українських міст у березні”, – зазначається у повідомленні.

На сьогодні на сайті лоукостера Ryanair немає інформації про те, які квитки є у продажу після квітня 2022 року.