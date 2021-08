Про це пишуть AP та The Guardian.

Відомо, що вибух стався вранці у неділю, 15 серпня. “Червоний Хрест” Лівану заявив, що вибухнула цистерна з паливом. Команда медиків вже працює на місці події у прикордонному селі Тлейл. Вилучили тіла 20 жертв.

Представники військових сил Лівану наголосили, що вибух стався після того, як армія захопила резервуар у Тлейлі. У ньому зберігалося приблизно 60 тисяч літрів бензину. Паливо наказали розподілити між мешканцями цього району.

Люди зібралися з посудинами, щоб отримати бензин, але стався вибух. Його причину все ще не встановили.

Watch: Footage being shared online shows the gas tanker explosion in the #Tleil area of the Akkar district in #Lebanon.https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/ncZyhPVtLd

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2021