У районі Аккар, що на півночі Лівану, вибухнув резервуар для зберігання палива. Унаслідок події 20 людей загинули та щонайменше 79 постраждали.

Про це пишуть AP та The Guardian.

Відомо, що вибух стався вранці у неділю, 15 серпня. “Червоний Хрест” Лівану заявив, що вибухнула цистерна з паливом. Команда медиків вже працює на місці події у прикордонному селі Тлейл. Вилучили тіла 20 жертв.

Представники військових сил Лівану наголосили, що вибух стався після того, як армія захопила резервуар у Тлейлі. У ньому зберігалося приблизно 60 тисяч літрів бензину. Паливо наказали розподілити між мешканцями цього району.

Люди зібралися з посудинами, щоб отримати бензин, але стався вибух. Його причину все ще не встановили.

Watch: Footage being shared online shows the gas tanker explosion in the #Tleil area of the Akkar district in #Lebanon.https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/ncZyhPVtLd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2021

За інформацією місцевого телеканалу Al-Jadeed, хтось з людей біля резервуара використав запальничку.

وزير الصحة اللبناني: 22 قتيلا وأكثر من 79 جريحا بانفجار خزان المحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي #لبنان pic.twitter.com/ccHGJTYq4i — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 15, 2021

Анонімні джерела у силах безпеки країни повідомили, що біля резервуара сталися суперечки, що спровокували стрілянину. Через це у бак із бензином влучила куля – і він вибухнув. У тому районі під час вибуху перебували приблизно 200 людей.

“Червоний хрест” продовжує пошуки жертв та постраждалих. Більшість поранених у важкому стані. Їх доправляють у лікарні.

Зазначимо, що сьогодні Ліван страждає від серйозної нестачі палива. Це призводить до довгих черг на АЗС, тривалого відключення електроенергії та підвищення рівня контрабанди. Невдоволення серед громадян постійно зростає.

Дефіцит палива паралізував країну. Приватні генератори не можуть повноцінно працювати через нестабільну ситуацію з дизпаливом. Медичний центр Американського університету попередив про можливе закриття через нестачу палива.

До того ж Ліван переживає економічну кризу, яка поглибилася після масштабного вибуху в порту Бейрута, що стався рік тому.

Понад 60% населення країни живе за межею бідності, а річні темпи інфляції перевищують 100%.