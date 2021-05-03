Про це повідомляє телеканал BBC.
Концерт організували в спеціально зведеному шатрі. Таку подію неможливо уявити в нинішніх реаліях, і здавалося, що все це залишилося у спогадах про безтурботну доковідну епоху.
Жодних масок, ніякого соціального дистанціювання, ніякого ризику штрафів.
Організатори попросили відвідувачів просто добре провести час з друзями, пити пиво і слухати живу музику групи Blossoms, співачки Zuzu та інших виконавців.
Таким чином уряд Великої Британії хоче дослідити, як можна безпечно організувати масові заходи.
Відвідувачі мали напередодні зробити тест на COVID-19 – відвідати концерт дозволяли тільки в разі негативного результату.
“Вчені будуть досліджувати, як на ризик зараження коронавірусом впливають якість повітря, інтеракція людей в залі, масові пересування у приміщенні, а також вживання алкоголю”, – повідомляє телеканал.
Це потрібно для того, щоб з’ясувати, як проводити музичні фестивалі у Великій Британії з 21 червня, коли в країні набуде чинності четвертий етап скасування обмежень.
- Раніше повідомляли, що в Англії з 12 квітня вперше з січня послабили обмеження. Зокрема, відкрилися непродовольчі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби.