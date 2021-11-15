У неділю в Ліверпулі біля жіночої лікарні вибухнуло таксі, в якому були водій та пасажир.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Інцидент стався у Неділю пам’яті. Внаслідок вибуху пасажир загинув, а водія госпіталізували.

Зазначається, що ліверпульський таксист Девід Перрі підібрав пасажира, який попросив відвезти його до англіканського собору, де проходив парад на День пам’яті. Там були присутні військові, ветерани та місцева влада. Коли пасажир побачив, що дороги заблоковано, він попросив замість цього відвезти його у центр міста.

Коли авто проїжджало повз жіночу клініку, пасажир попросив зупинити біля неї. Водій у цей момент помітив, що у пасажира під одягом стирчать якісь дроти. Девід вискочив з машини та замкнув там пасажира. За мить пролунав вибух.

Офіційно особу загиблого пасажира поки що не встановлено. Щодо водія, то його травми не загрожують життю.