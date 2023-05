Про це інформує пресслужба Міністерство культури та інформаційної політики України.

Агенція культурного розвитку Port. під кураторством Каті Тейлор презентувала мурал Sound of Freedom у Ліверпулі на підтримку “Євробачення–2023”. Його створили українська художниця Ptashka Somari та британський художник Ніл Кітінг.

Мурал містить елементи доповненої реальності. За допомогою спеціального застосунку відвідувачі можуть побачити дещо унікальне. Цю візуалізацію втілила команда Port. agency.

Sound of Freedom є логічним продовженням проєкту The Wall – п’яти стінописів у Відні, Берліні, Марселі, Брюсселі та Найробі, створених агенцією Port. у співпраці з Українським інститутом. Це вже другий мурал, який містить елементи доповненої реальності. Перший має назву Flower of Democracy та розташований у Берліні.

Організаторами проєкту виступили Liverpool Culture, кураторкою — Катя Тейлор, командою організаторів — агенція культурного розвитку Port., яка за 2022–2023 роки відкрила 5 муралів в Європі та Африці.

Зазначимо, що сьогодні, 4 травня, український гурт TVORCHI прибув до Ліверпуля на пісенний конкурс “Євробачення-2023”.

TVORCHI разом з українською делегацією прибули в Ліверпуль. В аеропорту українців зустрів лорд-мер Ліверпулю Рой Гледден. Він побажав артистам успіхів на “Євробаченні-2023” та гарно провести час.

“Ми сподіваємось, ви посядете друге місце”, — пожартував Гледден.

Згодом українська делегація у синьо-жовтому вбранні виконала гімн України.

Гурт виїхав до Великої Британії 1 травня. Музиканти вирушили потягом “Київ-Хелм”. Тоді у поїзді відбулася спонтанна автограф-сесія для пасажирів як бонус від Джеффрі та Андрія.

Довідково. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.