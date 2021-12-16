Ввечері 15 грудня група озброєних бойовиків оточила будівлю Президентської ради у столиці Лівії Тріполі. Згодом були захоплені будівлі уряду та Міноборони.

Про це повідомляється в лівійських ЗМІ.

У виданні зазначено, що Голову і членів Президентської ради країни евакуювали в безпечне місце перед отриманням інформації про напади.

Також повідомляється, що бойовики, які беруть участь у захопленні держустанов, входять до батальйону бригади Ас-Самуд.

У соцмережах багато відео та повідомлень про захоплення адмінбудівель в Лівії, проте офіційної інформації, яка підтверджує або спростовує повідомлення ЗМІ, від державних органів поки що не надходила.

Відомо, що у Лівії на 24 грудня 2021 року призначені загальні вибори. Одним із кандидатів на посаду президента країни є син Муаммара Каддафі – Саїф аль-Іслам. Кандидатура спадкоємця диктатора викликає суперечки у суспільстві, оскільки його брата – другого сина Каддафі звинувачують у кривавих розгонах у 2011 році.

Це перші президентські вибори в історії Лівії.