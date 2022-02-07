У Лівії на березі моря знайшли 323 брикети з гашишем, на яких зображений президент Росії Володимир Путін. Знахідку викрив місцевий житель, який звернувся до поліції.

Про це повідомляє англо-арабська щоденна газета The Libya Observer.

Велику партію наркотичної рослини знайшли в Ель-Марджі, що на північному сході Лівії. До правоохоронців звернувся чоловік ще 5 лютого. За кілька днів до цього теж на сході викрили іншу партію марихуани, але із зображенням колумбійського наркобарона Пабло Ескобара. Наркотики викинуло одразу на кілька пляжів.

Ймовірно нещодавно у морі затонула контрабандна партія марихуани одного з наркоторговців. Тепер брикети із забороненою рослиною виносить на берег.

Зазначимо, що наркоторговці нерідко маркують логотипом свій товар. Це робиться для того, щоб відрізняти його від інших угруповань. У 2020 році вже знаходили велику партію кокаїну, на брикетах яких був зображений логотип чинної партії РФ “Єдина Росія” та колумбійської компанії Brio. Проте товар маркують не тільки політичними особами чи партіями, наприклад, у 2014 році у Колумбії вилучили сім тонн кокаїну в пакунках із логотипами Yamaha та Kia.

Фотографії опублікував у Twitter лівійський журналіст Амр Фатхалла.