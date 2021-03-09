У лютому 2021 року середньозважена ціна електричної енергії в порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 10,58% та становить 1 637,98 грн/МВт.год (без ПДВ).

Про це повідомляється на сайті ДП “Оператор ринку” з посиланням на звіт про результати торгів на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку за лютий 2021 року.

У порівнянні з лютим 2020 року середньозважена ціна зросла на 28,83%.

ОЕС України: середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН є на 11,63% вищою за лютневу ціну і становить 1 632,56 грн/МВт.год (без ПДВ).

Бурштинський енергоострів: середньозважена ціна становить 1 688,13 грн/ МВт.год (без ПДВ), що 1,76% більше за ціну минулого місяця.

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії у лютому 2021 року становить 1 756,54 грн/МВт.год (без ПДВ). Це на 18,12% вище за ціну минулого місяця, і на 56,1% вище, ніж ціна електроенергії на ВДР за лютий 2020 року.

ОЕС України: середньозважена ціна акцептованої на ВДР електроенергії збільшилася на 18,2% та становить 1 756,16 грн/МВт.год (без ПДВ). Торгова зона «Острів Бурштинської ТЕС»: середньозважена ціна зменшилася на 1,88% та становить 1 821,7 грн/МВт.год (без ПДВ).

Загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку у лютому 2021 року становив 3 352,726 ГВт.год.

Це на 3,06% більше, ніж у січні 2021 року.