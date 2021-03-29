Протягом лютого 2021 року надходження коштів до банків, що ліквідуються, склали 91,3 млн грн. 48,7 млн грн отримав "Місто Банк" від погашення цінних паперів.

Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Від продажу активів через електронні аукціони банки отримали 14,5 млн грн.

Найбільше коштів від реалізацій активів у лютому 2021 року отримали:

ПУАТ “Фідобанк” – 8,3 млн грн;

ПАТ “Діамантбанк” – 2,5 млн грн;

АТ “ВТБ Банк” – 1,3 млн грн;

АТ “Дельта Банк” – 1,3 млн грн.

Від погашення кредитів протягом лютого 2021 року на рахунки неплатоспроможних банків надійшло 26,9 млн грн – найбільшу суму надходжень отримали АТ АКБ “Аркада” (9,0 млн грн) та ПАТ “КБ “Преміум” (8,6 млн грн). Від оренди майна банки, що перебувають в управлінні Фонду, отримали 1,2 млн грн.

Загалом з початку року, сума надходжень коштів до банків склала 112,4 млн грн, від продажу активів – 19,5 млн грн, погашення кредитів – 41,8 млн грн, оренди майна – 2,3 млн грн, погашення цінних паперів – 48,7 млн грн.