Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Від продажу активів через електронні аукціони банки отримали 14,5 млн грн.
Найбільше коштів від реалізацій активів у лютому 2021 року отримали:
- ПУАТ “Фідобанк” – 8,3 млн грн;
- ПАТ “Діамантбанк” – 2,5 млн грн;
- АТ “ВТБ Банк” – 1,3 млн грн;
- АТ “Дельта Банк” – 1,3 млн грн.
Від погашення кредитів протягом лютого 2021 року на рахунки неплатоспроможних банків надійшло 26,9 млн грн – найбільшу суму надходжень отримали АТ АКБ “Аркада” (9,0 млн грн) та ПАТ “КБ “Преміум” (8,6 млн грн). Від оренди майна банки, що перебувають в управлінні Фонду, отримали 1,2 млн грн.
Загалом з початку року, сума надходжень коштів до банків склала 112,4 млн грн, від продажу активів – 19,5 млн грн, погашення кредитів – 41,8 млн грн, оренди майна – 2,3 млн грн, погашення цінних паперів – 48,7 млн грн.
- Північний апеляційний господарський суд повернув “Дельта Банку” $87 млн неправомірно виведених активів.