Україна та Європейський Союз домовилися провести засідання Ради асоціації Україна — ЄС із фізичною участю делегацій 11 лютого 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Шмигаль обговорив із високим представником ЄС Жозепом Боррелем та комісаром Європейського Союзу з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї ключові питання порядку денного відносин Україна – ЄС.

“Сторони домовилися провести чергове засідання Ради асоціації в Брюсселі 11 лютого 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

Прем’єр висловив сподівання, що під час 7-го засідання Ради асоціації буде обговорено пріоритетні напрями взаємодії та сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.

Фото: КМУ

Глава Уряду наголосив, що Україна докладає максимум зусиль з метою імплементації цілей Угоди про асоціацію з ЄС.

“Ми продовжуємо проводити системні реформи та глибокі перетворення. Європейська інтеграція є основою програми дій Уряду, а виконання Угоди про асоціацію — є нашою дорожньою картою реформ”, — наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, спрямованих на практичну реалізацію домовленостей саміту Україна – ЄС.

Сторони також домовилися докласти зусиль для укладення Угоди про Спільний авіаційний простір під час 7-го засідання Ради асоціації.