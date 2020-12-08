Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Шмигаль обговорив із високим представником ЄС Жозепом Боррелем та комісаром Європейського Союзу з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї ключові питання порядку денного відносин Україна – ЄС.
“Сторони домовилися провести чергове засідання Ради асоціації в Брюсселі 11 лютого 2021 року”, – йдеться в повідомленні.
Прем’єр висловив сподівання, що під час 7-го засідання Ради асоціації буде обговорено пріоритетні напрями взаємодії та сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.
Фото: КМУ
Глава Уряду наголосив, що Україна докладає максимум зусиль з метою імплементації цілей Угоди про асоціацію з ЄС.
“Ми продовжуємо проводити системні реформи та глибокі перетворення. Європейська інтеграція є основою програми дій Уряду, а виконання Угоди про асоціацію — є нашою дорожньою картою реформ”, — наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, спрямованих на практичну реалізацію домовленостей саміту Україна – ЄС.
Сторони також домовилися докласти зусиль для укладення Угоди про Спільний авіаційний простір під час 7-го засідання Ради асоціації.
- Напередодні під час виступу в “Українському домі” в Давосі Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації свого законодавства з ЄС. Згодом він назвав свої слова “труднощами перекладу”.
- Раніше повідомлялося, що представники України і Євросоюзу переглянуть умови двосторонньої торговельної угоди. Так, у листопаді минулого року під час засідання Комітету асоціації Україна-Європейський союз сторони провели “вступну” розмову щодо вдосконалення тексту Угоди про асоціацію.