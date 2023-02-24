Про це повідомляє Sky News.
Нову назву отримає ділянка вулиці Bayswater Road, що тягнеться від Palace Court до Ossington Street, і пролягає неподалік від посольства Російської Федерації.
Голова Вестмінстерської ради Адам Хуг сказав, що прохання про перейменування надійшло від української громади і є “відповідним жестом”, щоб відзначити хоробрість України.
“Це невелика ділянка дороги, але ми хочемо показати народу України, що їхня боротьба займає значне місце в нашому місті”, – зауважив Адам Хуг. За даними мерії, зараз в Лондоні проживає 16 тисяч вимушено переміщених українців.
Своєю чергою, посол України у Великій Британії назвав перейменування “символом солідарності з українським народом і даниною його незламному духу перед обличчям агресії”.
У виданні зазначили, що сьогодні буде встановлено новий дорожній знак Kyiv Road, а Мармурова арка поблизу буде підсвічена синьо-жовтими кольорами.
Зауважимо, що інші країни зробили подібні жести. Литовська столиця Вільнюс минулого року назвала вулицю, що веде до російського посольства, вулицею “Героїв України”, а столиця Естонії Таллінн назвав одну зі своїх площ “Площею України”.
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