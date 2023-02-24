У роковини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у Лондоні перейменують вулицю, яка знаходиться неподалік посольства РФ, на Kyiv Road

Про це повідомляє Sky News.

Нову назву отримає ділянка вулиці Bayswater Road, що тягнеться від Palace Court до Ossington Street, і пролягає неподалік від посольства Російської Федерації.

Голова Вестмінстерської ради Адам Хуг сказав, що прохання про перейменування надійшло від української громади і є “відповідним жестом”, щоб відзначити хоробрість України.

“Це невелика ділянка дороги, але ми хочемо показати народу України, що їхня боротьба займає значне місце в нашому місті”, – зауважив Адам Хуг. За даними мерії, зараз в Лондоні проживає 16 тисяч вимушено переміщених українців.

Своєю чергою, посол України у Великій Британії назвав перейменування “символом солідарності з українським народом і даниною його незламному духу перед обличчям агресії”.

У виданні зазначили, що сьогодні буде встановлено новий дорожній знак Kyiv Road, а Мармурова арка поблизу буде підсвічена синьо-жовтими кольорами.

Зауважимо, що інші країни зробили подібні жести. Литовська столиця Вільнюс минулого року назвала вулицю, що веде до російського посольства, вулицею “Героїв України”, а столиця Естонії Таллінн назвав одну зі своїх площ “Площею України”.