Зловмисники, які потрапили у в’язницю за домашнє насильство, отримають після закінчення тюремного терміну GPS-пристрої для відстеження. Такий пілотний проєкт запустили у Лондоні (Велика Британія).

Про це повідомляє The Guardian.

Спеціальні пристрої буде встановлено 200 особам, які вчинили злочини, пов’язані із домашнім насильство, зокрема переслідування, фізичне та сексуальне насильство.

Пілотний проєкт запустила мерія Лондона у співпраці зі службами пробації після консультацій з ініціативою “Насилля проти жінок і дівчат”.

“У Лондоні ми запровадили використання GPS-міток для злочинців, що скоїли злочини з використанням холодної зброї, і продемонстрували, що це може допомогти запобігти повторним злочинам, знизити насильство та захистити жертв”, – заявив мер Лондона Садік Хан.

За його словами, використання міток для цієї категорії зловмисників допоможе запобігти повторному насильству, захистить жертв та надішле поліції сигнал про скоєння нового злочину.

Кеті Неш, керівник відділу громадської охорони Національної служби пробації, заявила, що пілотний проєкт надасть можливість використовувати технології для вдосконалення управління ризиками, що виникають для минулих, нинішніх та майбутніх партнерів та дітей в’язнів.